Wybielanie zębów -sposób na śnieżnobiały uśmiech.

W pierwszej kolejności należy skorzystać z domowych sposobów. W dobrze zaopatrzonych drogeriach możemy bez problemu zakupić pasty i inne preparaty przeznaczone do oczyszczenia zębów. Wybielanie zębów takimi specyfikami jest stosunkowo łatwe, ale wymaga regularnego ich stosowania i przede wszystkim czasu. Nieco szybszy efekt osiągnąć można przy pomocy specjalnych pasków lub sztyftów. Oczywiście ich stosowanie jest także możliwe w domowym zaciszu. Przezroczyste paski, nasączone substancją aktywną, umieszcza się na około 30 minut, po czym należy je usunąć, a kurację powtórzyć, aż do momentu uzyskania oczekiwanego efektu. Podobnie działają nakładki wybielające.

Jeśli jednak domowymi sposobami nie uda się osiągnąć zadowalającej bieli zębów, trzeba zasięgnąć porady dentysty, specjalizującego się w stomatologii estetycznej. Jest kilka sprawdzonych sposobów na przywrócenie śnieżnobiałego uśmiechu, ale żeby lekarz mógł je zastosować, przede wszystkim trzeba wyleczyć wszystkie ubytki i stany chorobowe przyzębia. Kiedy mamy pewność, że wszystkie nasze zęby są zdrowe, możemy je wybielić. Metoda, jaka zostanie zastosowana, jest indywidualnie dostosowana do konkretnego pacjenta.

Najpopularniejszym sposobem na profesjonalne wybielenie zębów jest ich naświetlanie lampą polimeryzacyjną. Lekarz zabezpiecza dziąsła specjalnym preparatem, a na zęby nakłada substancję wybielającą, którą następnie się naświetla. Oczekiwany efekt można już uzyskać po jednokrotnym zastosowaniu. Nie jest to jednak zabieg tani. Nieco tańsze jest wybielanie laserowe i za pomocą nakładek.

Bez względu na jaką metodę się zdecydujemy pamiętajmy, piękny uśmiech jest wart każdych pieniędzy.

