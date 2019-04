Tarnów to miasto położone w województwie małopolskim, tuż przy ujściu rzeki Białej do Dunajca. Mieszka tam ponad 100 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, jest nazywane polskim biegunem ciepła, ponieważ średnia temperatura z całego roku okazuje się być tam najwyższa. W Tarnowie znajdziemy bardzo wiele cennych zabytków architektonicznych, ponieważ jest to miasto o bogatej historii sięgającej wiele wieków wstecz. Również zieleń miejska jest godna pozazdroszczenia, ponieważ na terenie miasta znajduje się wiele parków, lasów oraz innych terenów zielonych. Jest to miasto, które z całą pewnością nadaje się na wypoczynek.



Jeśli chodzi o nocleg w Tarnowie, możemy wybierać z co najmniej kilku możliwości. Najwygodniejszym rozwiązaniem wydaje się być hotel w Tarnowie, który dysponuje wieloma miejscami noclegowymi oraz komfortowymi pokojami wyposażonymi w łazienki oraz innymi udogodnieniami. Wybierając hotel w Tarnowie możemy również liczyć na wspaniałą kuchnię. Hotelowa restauracja serwuje znakomite dania kuchni regionalnej, jak również światowej. Jeśli natomiast zamierzamy stołować się na mieście, duża ilość restauracji oraz barów szybkiej obsługi również otwiera przed nami swoje podwoje. Możemy wybierać pomiędzy wykwintnymi restauracjami, jak również barami typu fast-food, które serwują niedrogie i bardzo smaczne jedzenie o każdej porze dnia.



Podsumowując, jeśli chcemy spędzić jakiś czas w spokojnej i przyjemnej atmosferze, warto zwrócić uwagę na ciekawe miejsce na mapie Polski, jakim jest Tarnów. Pobyt w tym bogatym architektonicznie mieście z pewnością spełni nasze oczekiwania.

