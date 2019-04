Wycieczka na Wawel

Możesz zapomnieć o hotelu i co wtedy? Spokojna głowa. Istnieje takie coś jak hostel. Cóż to takiego? Nito, hotel ni pokój do wynajęcia. Z grubsza jest to alternatywa dla Ciebie, jeśli podróżujesz w kilka osób. Bardzo często hostel w krakowie oferuje miejscówkę dla kilku osób w pokoju. Masz zgraną ekipę - wybierz hostel. To dużo tańsza alternatywa dla noclegu w hotelu.

Po wszelkich uciechach kulturalnych, gastronomicznych oraz ogólnie nazwanego zwiedzania miasta przyda się nocleg w krakowie zabukowany już wcześniej.

Najprościej to zrobić przez internet. Co byśmy zrobili bez sieci? Wpisujemy hasło hostel w krakowie. Wyskakuje nam ogrom wyników. Praktycznie, jeśli w każdy wejdziemy i pooglądamy sobie dostępne lokalizacje, to już pierwszy wynik możemy oznaczać nasz sukces. Zarezerwujmy nocleg w krakowie dla całej paczki, a wtedy wyjdzie jeszcze taniej. Warto przy tym patrzeć, gdzie ten nocleg się znajduje. Na obrzeżach miasta z pewnością będzie taniej, ale za to możecie wiele pieniędzy przepuścić na wykupienie transportu do centrum miasta. Jak dla mnie wybór hostelu w centrum jest super opcją. Oszczędzam na dojazdach, minimalnie więcej płacę za nocleg, ale atrakcje i wrażenia z samego centrum miasta mam całkowicie za darmo. Myślę, że warto rozważyć opcję noclegu właśnie w samym środku grodu Kraka. Trzeba pamiętać, że podróżujemy zwłaszcza po to, aby zbierać wrażenia, chłonąć atmosferę danego miejsca. Według mnie jest to możliwe jedynie w samym środku tej miejscowości, zwłaszcza nocą.

Flamingo Hostel