Nauka angielskiego dzieci z Helen Doron

Nauka angielskiego dzieci - dlaczego warto?



W dzisiejszych czasach żyjemy globalnie. Podróżujemy w dalekie zakątki świata, importujemy towary z Azji, pracujemy dla zagranicznych korporacji... Znajomość języków obcych jest nam niezbędna do funkcjonowania w dynamicznym społeczeństwie i swobodnego wyrażania się. W języku angielskim możemy porozumiewać się niemalże wszędzie. Skoro tak jest teraz, to jak będzie za 10 lat?



Trendy wskazują na to, że angielski pozostanie językiem uniwersalnym. Dlatego to właśnie z tego języka przeprowadzane są egzaminy szkolne na wszystkich poziomach edukacji w Polsce. Nic więc dziwnego, że szkoła z angielskim dla dzieci w warszawie Helen Doron cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem. Tym bardziej, że to właśnie dzieciom najłatwiej jest opanować języki obce - uczą się one znacznie szybciej niż nastolatkowie czy dorośli.



Helen Doron - angielski od trzeciego miesiąca życia



Szkoła z angielskim dla dzieci w Warszawie Helen Doron przyjmuje zapisy na naukę angielskiego dzieci już od pierwszych miesięcy życia. Ta należąca do sieci szkół językowych funkcjonujących w 37 krajach placówka, kształci maluchy w oparciu o unikalną, niezwykle skuteczną metodę Helen Doron English, bazującą na nauce poprzez zabawę. W trakcie zajęć w szkole językowej Helen Doron dzieci oswajają się z językiem i w nieprzymuszony, naturalny sposób zaczynają używać go w komunikacji z pozostałymi uczestnikami kursu.



Szkoła prowadzi zajęcia w czterech grupach wiekowych: 0-3, 3-6, 6-12 i 12-19. Program każdej z nich dostosowany jest do możliwości i potrzeb uczestników. Lekcje uzupełniane są materiałami do pracy i zabawy w domu, które systematyzują pozyskaną na zajęciach wiedzę i pozwalają na zbudowanie silnej więzi między rodzicem a dzieckiem. Nauka angielskiego dzieci metodą HDE to z zajęcia godne polecenia, stanowiące doskonałą inwestycję w przyszłość dziecka.

Helen Doron Warszawa