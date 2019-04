Kolagen na zdrową skórę i stawy

Warto pamiętać, że z czasem nasza skóra produkuje coraz mniej kolagenu. Kolagen stanowi łącznik białek, to ilość kolagenu decyduje o elastyczności i zdolności do regeneracji naszej skóry i ścięgien. Skóra pozbawiona kolagenu staje się słaba, wiotka, jakby papierowa i traci wodę, przez co traci swój zdrowy wygląd i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Kolagen można uzupełniać przez odpowiednie zabiegi kosmetyczne oraz przez suplementację diety. Udokumentowano, że jednym z najbardziej skutecznych suplementów diety jest kolagen rybi, którego budowa przypomina ludzki kolagen. Dzięki temu lepiej się wchłania i nasz organizm dobrze go absorbuje i toleruje, co sprawia, że kolagen rybi to bardzo skuteczny środek przeciwdziałający pojawianiu się zmarszczek. Poza tym kolagen może dobrze działać na naszą cerę jeżeli zmagamy się z trądzikiem, bądź chcemy pozbyć się blizn potrądzikowych, pomaga również na skórę z przebarwieniami. Co więcej, nie tylko nasza skóra na tym zyskuje - z wiekiem na utracie kolagenu cierpią również nasze stawy, których chrząstki potrzebują kolagenu, by prawidłowo funkcjonować. Kuracja kolagenowa zatem nie tylko przyczyni się do odnowy naszej skóry by była piękna, ale również wspomoże zdrowe funkcjonowanie naszych stawów, dzięki czemu będziemy mogli dłużej cieszyć się wysoką sprawnością fizyczną.

Podsumowując, kuracja kolagenowa to wspaniały sposób na zachowanie zdrowego, młodego wyglądu oraz wspomaganie dobrego funkcjonowania naszych stawów.

collagenshop.pl