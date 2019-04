Co sprzedamy w skupie złomu?

Elektronika również może być źródłem dodatkowego dochodu. Niektóre firmy kupują złom i rozdzielają go na poszczególne metale. Firmy oferują przyjazd do klienta oraz wycenę nagromadzonych metalowych śmieci. Możemy w łatwy sposób pozbyć się żeliwnych grzejników, starych pieców węglowych oraz rynien. Sprzedaż metali w skupie złomu może podreperować nasz budżet, pozbędziemy się niepotrzebnych śmieci i przyczynimy się do ochrony środowiska. Cena jaką skup złomu oferuje za surowiec zależy od metalu, z którego został on wykonany. Najmniej otrzymamy za mieszane metale oraz za stalowy złom, za elektronikę. Nieco więcej zarobimy, jeśli sprzedamy puszki aluminiowe, miedziane przedmioty oraz żeliwne, warto też odsprzedać niepotrzebne przedmioty z mosiądzu lub z ołowiu i z tytanu. Metale szlachetne są bardzo drogie, czasami nie opłaca się sprzedać ich do skupu. Warto znać rodzaj metalu, z którego zostały wykonane przedmioty, które pragniemy oddać do skupu, dużą wartość ma czysta cyna. Niektóre skupy przyjmują też części samochodowe, w skład których wchodzą elementy miedziane. Są to małe silniczki, wirniki, turbiny oraz rozruszniki. Oddając złom do skupu przyczyniamy się do ochrony środowiska, ponieważ zasoby ziemi są ograniczone i wyczerpywane. Sprzedaż metali jest więc metodą odzysku surowców wtórnych, każdy świadomy ekologicznie człowiek powinien dokładnie segregować śmieci. W ten sposób przyczyniamy się do lepszej gospodarki odpadami.

budchem-metale.pl