Różne odmiany oberżyny są uprawiane w szklarniach - tam znajdują się odpowiednie warunki cieplne. Ciepło jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie uprawy. Tą roślinę najlepiej zasiać w styczniu, zaczyna ona kiełkować po około 2 - 4 tygodniach. Temperatura w szklarni musi mieścić się w granicach 25 - 35 stopni Celsjusza.

Odmiany oberżyny mogą być gruszkowate i wąskie. Jeśli chodzi o kolory oberżyny, to zazwyczaj spotykane są kolory żółte, zielone, fioletowe, różowe, białe. Odmiana typu Orlando lub Ophelia jest stosowana, gdy chcemy wyhodować małe owoce tej rośliny. Takie odmiany mają niewielkie krzewy, które można hodować na balkonach - wówczas roślina ma funkcję ozdobną. Odmianą trochę większą są tajskie bakłażany (wielkości jaja), o kolorach zielonych i żółtych (często są nakrapiane). Oberżyna typu Dourga jest natomiast białą odmianą, podobną do jaja gęsiego.

Uprawa oberżyna wymaga osłony, dlatego uprawa gruntowa jest trudnym zadaniem. Bakłażany potrzebują ciepła, a klimat w naszym kraju bywa chłodny.

Ich cechą jest długi cykl wegetacyjny, zasianie je na gruncie jest więc dosyć ryzykowne (owoce mogą nie dojrzeć przed chłodnymi okresami). Pamiętać należy, że temperatura mniejsza niż 15 stopni Celsjusza spowoduje, ze wzrost oberżyny ulegnie zahamowaniu. Bakłażany są dodawane do wielu potraw, jednak nie każdy gustuje w ich smaku. Są dość specyficzne, a własna uprawa oberżyny nie jest łatwa.

