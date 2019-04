Stare drzwi drewniane znów wyglądają jak nowe.

Stare drzwi ozdobą nowych wnętrz



Odnowione drzwi mogą być detalem podkreślającym wygląd i charakter budynku. Przywrócony poprzedni wygląd zdobień i powierzchni starych desek pozwala na ich prostą i wygodną renowację. Warto poświęcić czas, aby uratować dzieła pracy wielu pokoleń stolarzy. Takie działania pozwalają na wykończenie budynków zabytkowych zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich w sposób szybki i efektowny. Efekt takich prac jest zawsze zaskakujący, ponieważ nie ma na rynku już tak wykonywanej stolarki drzwiowej.



Zalety czyszczenia za pomocą piaskownia



Dokładamy wszystkich starań, w celu zachowania kompromisu pomiędzy usunięciem starych farb i zabrudzeń a zachowaniem powierzchni surowego drewna. Piaskowanie stolarki drzwi jest dobierane indywidualnie i może powodować różne rodzaje wykończeń dzięki zastosowaniu różnych materiałów ściernych. Za pomocą kombinacji poziomu ciśnienia i środków do piaskowania osiągamy efekt zamierzony przez klienta. Oprócz usunięcia powłok malarskich można również wykonać wygładzenie powierzchni drzwi tak, aby przygotować je do renowacji.



Odpowiedzialni rzemieślnicy i fachowcy



Drewno jest materiałem, z którym trzeba się umiejętnie obchodzić. W tym wypadku duże ma znaczenie wiedza, jaką posiadają nasi pracownicy. Każde zlecenie zostanie wykonane tak, aby piaskowanie drzwi pozwoliło na ich ponowne zastosowanie. Dzięki temu kolejne wnętrza mogą odzyskać swój charakter, a drzwi mogą być używane przez kolejnych właścicieli. Zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy i doradzimy wybór metody czyszczenia.

