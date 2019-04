Rusztowania budowlane

Wynajem rusztowań budowlanych to bardzo popularna opcja stosowana przez firmy budowlane. Na początek poznajmy co to jest rusztowanie. Rusztowanie to konstrukcja zazwyczaj tworzona na pewien określony czas. Jest ono niezbędną formą zabezpieczającą pracę, prowadzoną na wysokościach. Prace te zazwyczaj mają charakter konserwacji, naprawie, rozbiórce lub wznoszeniu budynków. Rusztowanie powinno zapewnić łatwiejszy dostęp do wymienionych czynności.