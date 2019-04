Akcesoria narciarskie również odgrywają bardzo ważną rolę. Gogle wybór powinien być przemyślany, ponieważ ochrona oczu jest kwestią podstawową. Nie można rozwijać swoich umiejętności podczas, gdy szkła parują i ograniczają widoczność. Gogle Uvex to propozycja dla najbardziej wymagających osób. Wyróżniają się precyzją wykonania oraz ponadprzeciętnymi właściwościami. Oprócz tego posiadają ciekawy i estetyczny wygląd, więc każdy dobierze gogle idealne do swoich oczekiwań. Zalety gogli tej marki to m.in. duża wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nadają się do użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, takich jak np. zacinający śnieg, deszcz lub silny wiatr. Produkty Uvex dają maksimum ochrony, więc jazda na nartach lub snowboardzie stanie się dla Ciebie bezproblemowa i wygodna. Gogle zapewniają pełną widoczność w każdych warunkach eksploatacji, bez zjawiska zniekształcenia obrazu. Oprawki i szkła gogli są wentylowane, więc nie odnotowano przypadku uporczywego parowania i innych negatywnych zjawisk. Posiadają kompleksową ochronę przed promieniowaniem słonecznym, ponieważ stosuje się w nich filtry słoneczne. Materiał wykorzystywany do wytwarzania gogle Uvex jest najwyższej klasy. Spełnia wszelkie rygorystyczne normy, standardy oraz atesty. Wszystko po to, aby spełnić Twoje wszystkie oczekiwania oraz zapewnić Ci kompleksową ochronę na stoku narciarskim. Nie musisz martwić się także o uszkodzenia gogli, nie powstaną na nich żadne rysy, pęknięcia, czy też wgłębienia. Dla osób, które oczekują więcej od swoich okularów narciarskich przygotowano specjalną propozycję. W skład tej oferty wchodzą gogle posiadające zmieniający się kolor szyb. Umożliwia to innowacyjna technologia, która zapewnia dostosowywanie się szkieł to panujących warunków. W przypadku słabej widoczności, szkła rozjaśniają się, aby maksymalnie zwiększyć zasięg Twojej widoczności. W przypadku oślepiającego słońca, szybki przyciemniają się, zwiększając tym samym Twój komfort jazdy. Także dzieci w ofercie marki Uvex znajdą gogle dla siebie. Odpowiedzialni rodzice powinny zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo oraz wygodę jazdy. Specjalnie przystosowane gogle Uvex sprawią, że błyskawicznie dopasują się do każdego konturu twarzy. Elastyczny pasek, który ulega rozciąganiu, uniemożliwia zsuwanie się gogli z twarzy. Dzięki temu Twoje dziecko bez obaw będzie mogło oddać się zimowemu szaleństwu na stoku. Proponowane produkty, mają ciekawy i oryginalny design, więc zadowolą nawet najbardziej kapryśnego małego sportowca. Ceny gogli Uvex są zróżnicowane i zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych. Określ czego potrzebujesz, a otrzymasz ofertę spersonalizowaną do Twoich wymagań.

