Wpływ filmów reklamowych na życie człowieka

Filmy reklamowe pojawiają się w telewizji, ''namawiając'' w ten sposób osobę oglądającą reklamy do zainteresowania się prezentowanym materiałem filmowym. Produkt, który właśnie jest nam potrzebny, bo musimy uzupełnić jego zapas, lub sprzęt RTV, który służył nam parę dobrych lat, niestety zaczyna szwankować...

takich sytuacji w naszym codziennym życiu są tysiące - i co trzeba wtedy zrobić? Nic prostszego - należy zainteresować się aktualną ofertą promocyjną któregoś ze sklepów. A jak wiadomo - ile sklepów, tyle wszelkiego rodzaju produktów i usług, które ułatwiają nam codzienne życie. Na reklamę pomysłów jest mnóstwo, wystarczy tylko ludzka wyobraźnia, która jest przecież nieskończonym źródłem pomysłów, aby człowiek, który ''natknął się'' na reklamowany produkt, czuł, że musi to mieć, bo akurat ten reklamowany produkt będzie lepszy od poprzedniego, którego używaliśmy. A jak wiadomo, zmiany są w życiu potrzebne. Dotyczy to nie tylko zmiany miejsca pracy, czy zmiany miejsca zamieszkania - dotyczy to również produktów bez których nasze życie byłoby wręcz niemożliwe. Tylko dzięki przeanalizowaniu wad i zalet oferowanym nam produktów i usług, podobnie z innymi decyzjami musimy się mierzyć w życiu, możemy dokonywać wyborów. Będzie to strzał w dziesiątkę, lub wręcz przeciwnie - zrozumiemy, że popełniliśmy błąd. Właśnie na dokonywaniu decyzji polega nasze życie. To, na co się zdecydujemy, będzie miało wpływ na naszą przyszłość. Chociażby małe dzieci, których wszyscy dorośli pytają, kim chciałyby zostać w przyszłości, udzielają różnych odpowiedzi. Małe dziecięce marzenia mogą stać się rzeczywistością lub wręcz przeciwnie - gdy człowiek zrozumie, jakie konsekwencje ma wykonywanie danego zawodu wiąże się z czymś czego ta osoba się boi, lepiej będzie, żeby znalazła sobie inne hobby i później wybrała zawód, który będzie się z tym wiązał, w myśl zasady, że powinniśmy robić to, co lubimy, bo jeżeli będziemy pracować, ale kompletnie nie będziemy mieli z tego satysfakcji, to będziemy nieszczęśliwi, a przecież szczęście jest w życiu człowieka najważniejsze. Paradoksalnie mają na to wpływ właśnie reklamy telewizyjne - jeżeli na przykład w telewizji jest reklamowany aparat fotograficzny, a ktoś marzy o tym, aby w przyszłości być fotografem, przegląda aktualne oferty sklepów RTV i AGD, aby wybrać najlepszy dla siebie model, a co zza tym idzie, rozwijać się w tym kierunku. Reasumując, filmy reklamowe mają ogromny wpływ na życie współczesnego człowieka i w pewien sposób poprzez reklamowanie produktów i usług, pomagają nam dokonać ważnych życiowych wyborów.

