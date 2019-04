Lotniskowy transfer

Zatem, aby bardzo dobrze orientować się w różnych zagadnieniach związanych z lotnictwem i nie dać po sobie poznać, że to pierwszy raz w podróży takim środkiem transportu, trzeba przyswoić kilka istotnych zagadnień. Bardzo często spotykanym wyrażeniem jest transfer z lotniska, czy na lotnisko. Zwykle takie sformułowania znaleźć można w ofertach takich przedsiębiorstw jak parking lotniska. O co jednak chodzi? Otóż parkingi strzeżone dla ludzi, które wylatują z lotnisk są położone od terminalu lotniczego o kilka kilometrów. Aby konsument, który pozostawia samochód na parkingu nie musiał tej drogi pokonywać z wszelkimi bagażami na piechotę, albo aby nie był narażony na potrzebę zamawiania bądź zatrzymywania taksówki, najlepsze parkingi lotniskowe oferują mu całkowicie bezpłatny transfer do terminalu. To usługa, w ramach której klient parkingu jest przewożony pod sam terminal lotniska bardzo wygodnym busem. Koszt jest oczywiście wliczony w koszty miejsca parkingowego.



Niektóre hotele oferują przejazd lotnisko Balice Kraków. Przy opisach hoteli, które publikowane są na wielu stronach, można znaleźć informacje, czy wskazany hotel ją udostępnia. Jeśli tak, to transfer można zarezerwować od razu po dokonaniu zameldowania w hotelu. Wystarczy jedynie skontaktować się z Telefonicznym Centrum Obsługi lub wysłać zapytanie poprzez pocztę elektroniczną. W Twoim imieniu zostanie nawiązany kontakt z hotelem w sprawie realizacji tejże usługi.



Należy jednak pamiętać przy tym, iż obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania transferu bez podawania przyczyny oraz o tym, że usługa może być dodatkowo płatna. Na większych lotniskach międzynarodowych istnieje najczęściej bezpłatny serwis autobusowy, który zabiera wszystkich gości hotelowych z lotniska do hoteli położonych w pobliżu terminali lotniskowych. Informacje na temat wszystkich darmowych autobusów można uzyskać na stronach internetowych lotniska lub w punkcie informacji na danym lotnisku.



Linie lotnicze starają się ułatwiać wszystko pasażerom transferowym i koordynować siatkę lotów w taki sposób, żeby przesiadka była najmniej skomplikowana. W zależności od lotniska jakie wybierzemy, transfer może się odbywać w ramach pojedynczego budynku, ale czasami niezbędna może się okazać zamiana budynku terminalu. Wszelkie informacje dostępne są na bilecie lotniczym, a także na karcie pokładowej, którą otrzymamy na lotnisku. W razie wątpliwości na każdym lotnisku są stanowiska tzw. „transfer desk”, w których obsługa pomaga odszukać drogę do wskazanej bramki. Oprócz tego każde lotnisko posiada rożne znaki, które mają zadanie informować, w jakim kierunku muszą kierować się pasażerowie transferowi. Jak wszystko, nawet lotniska rozwijają się dla swoich klientów.

