Wysoka pozycja w Google to klucz do sukcesu

Jeśli prowadzimy sklep internetowy, korzystanie z usług firm, które zajmują się pozycjonowaniem to wręcz konieczność. Może się bowiem zdarzyć tak, że nikt nie będzie naszej strony odwiedzał jeśli nie zadbamy o to, by znalazły się na niej wartościowe teksty. A to, żeby nasza strona była czytelna, klarowna, ciekawie urządzona a przede wszystkim merytoryczna, to zadanie dla pozycjonerów i copywriterów. To oni zadbają o to by nasze strony były odwiedzane przez użytkowników internetu, zmienią cały content naszej strony jeśli będzie trzeba.



Pozycjonowanie sklepów



Pozycjonowanie sklepów jest niezwykle istotne o czym już wiemy. Jak wygląda pozycjonowanie sklepów? Jest to zadanie o wiele trudniejsze niż pozycjonowanie innych stron. Wynika to z faktu, iż w sklepie internetowym jest dużo podstron Sekret polega więc na tym, żeby linkować dużą liczbę podstron. Pamiętajmy, że sklepy mają czasami kilkaset produktów wystawionych na sprzedaż. Trzeba się skupić na pozycjonowaniu linków do poszczególnych produktów w naszym sklepie ponieważ w ten sposób szybciej pozyskamy klienta. Jeśli klient wpisze w wyszukiwarce konkretny produkt znajdzie go w wynikach wyświetlonych w google na naszych podstronach. Ale pozycjonowanie sklepów to nie tylko pozycjonowanie linków. Musimy być świadomi tego, że równocześnie trzeba prowadzić działania marketingowe zakrojone na szeroką skalę a także skupić się na optymalizacji strony. Jednak żeby znaleźć dobrego pozycjonera. Musi to być profesjonalista, który zna się na rzeczy, tak byśmy mieli pewność, że nasze pieniądze nie zostaną wyrzucone w błoto. To nie lada sztuka, ale jest to do zrobienia. Żeby znaleźć dobrego pozycjonera warto się zasugerować opiniami innych użytkowników, bo wiadomo ile jest oszustów w internecie.



Pozycjonowanie lokalne



Pozycjonowanie lokalne jest niezwykle istotne. O co chodzi w pozycjonowaniu lokalnym? Mianowicie o to, by google zasugerowało naszą firmę komuś, kto akurat szuka takich usług w Twoim mieście. Jeśli prowadzimy hotel i ktoś wpisuje frazę w googe: hotel Warszawa to musimy zrobić wszystko by nasz hotel wyświetlił się w wynikach. To również zadanie dla pozycjonera. My musimy zadbać o to by nasze usługi były wykonywane na najwyższym poziomie, tak by klienci dawali nam wysokie oceny. Co jeszcze musimy zrobić? Skorzystać z usługi Google Moja Firma. Wybrać odpowiednią branżę, dane teleadresowe itd. Bardzo ważne jest to, żeby dokładnie określić zakres naszego działania.

Dziś prowadzenie biznesu w internecie nie obejdzie się bez działań marketingowych oraz bez skorzystania z usług pozycjonera. Ale dzięki temu że mamy dobrą pozycję w google, możemy zdobywać mnóstwo klientów. Z pewnością jest to dobra inwestycja.

Agencja PR SUNSPOT