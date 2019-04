Fachowe doradztwo - ułatwia dokonanie wyboru



Wybór właściwego projektu domu jest niezwykle ważny, bo przecież ma stanowić przestrzeń, w której będziemy mieszkać. Dobrze aby była dokładnie taka, jak chcemy. Dlatego na etapie wyboru projektu przyda się fachowe wsparcie, na które można liczyć w profesjonalnym biurze projektowym. Gotowy projekt musi zostać zaadoptowany do określonego terenu, na którym ma powstać dom. Można również dokonać pewnych zmian pod kątem naszych potrzeb. Nie zawsze ma się tego świadomość, a sprawia to, że nieco inaczej przegląda się projekty. Ponadto w biurze projektowym można zobaczyć też wizualizacje danego projektu, co również ułatwia wybór.





Projekt i adaptacja w jednym miejscu - optymalne rozwiązanie



Niemal każde biuro projektowe dysponuje swoją bazą gotowych projektów, a w jego ofercie jest również ich adaptacja. Polega ona na dostosowanie danego projektu do warunków gruntowych i klimatycznych miejsca, w którym dom ma powstać. Zajmuje się tym posiadający uprawnienia budowlane projektant adaptacyjny, który działa w naszym imieniu. Adaptacja projektu musi odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także wytycznymi zgodnymi z miejscowym zagospodarowaniem przestrzennym. Ponadto do projektu adaptacyjnego powinny być załączone niezbędne załączniki formalno-prawne (np. decyzje, uzgodnienia cz też warunki techniczne przyłączy). Biuro projektowe wykonuje usługi kompleksowo i w pełni profesjonalnie, co pozwoli uniknąć niemiłych i kosztownych niespodzianek wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonej adaptacji. Dlatego bezpieczniej jest postawić na doświadczenie i wiedzę specjalistów.

Biuro projektowe Z500